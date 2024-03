Beachvolleybalsters Stam en Schoon klaar in Doha; Immers en Van de Velde door

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zijn bij het openingstoernooi van het seizoen in Doha blijven steken in de tussenronde. Daar was het duo in terechtgekomen door een tweede plaats in de groepsfase van het Elite 16-toernooi.

Stam en Schoon, als zesde geplaatst in Qatar, konden het niet bolwerken tegen het als twaalfde ingeschaalde Duitse koppel Louisa Lippmann en voormalig wereld- en olympisch kampioene Laura Ludwig: 18-21, 25-27.

In de tweede set miste het Nederlandse duo, dat zich nog moet zien te plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs, twee setpunten.