Bijna 10.000 bezitters van Babboe-bakfietsen melden zich voor compensatie

Ruim 9300 eigenaren van Babboe-bakfietsen hebben zich als gedupeerde gemeld bij de website bakfietsclaim.nl. Dat meldt advocatenkantoor Birkway, dat het meldpunt startte.

Het kantoor deed dat nadat fietsproducent Babboe bijna 10.000 bakfietsen had teruggeroepen, omdat de veiligheid ervan niet gegarandeerd kan worden. Birkway inventariseert het aantal gedupeerden en onderzoekt of zij een compensatie kunnen krijgen.

Het advocatenkantoor stuurde een brief naar Babboe en moederbedrijf Accell, met daarin de vraag om compensatie voor de geleden schade. Vooralsnog is daarop geen reactie gekomen, zegt advocaat Quirijn Bogaerts.

Voucher

Vier modellen van Babboe zijn teruggeroepen. Het gaat om de City, City E, Mini en Mini E. Bezitters van die modellen kunnen hun fiets gratis laten repareren. "De eerste bakfietsen worden vanaf halverwege deze maand bij de klanten thuis opgehaald en gerepareerd", zegt een woordvoerder van de fietsproducent. Klanten krijgen ook een voucher, waarmee ze bij Babboe nieuwe fietsonderdelen kunnen kopen.

Van de overige twaalf modellen van de fietsproducent wordt het gebruik afgeraden. Babboe kan op dit moment niet zeggen of die uiteindelijk ook worden teruggeroepen. "We doen nog onderzoek naar de veiligheidswaarschuwing van de NVWA voor de andere modellen", aldus de woordvoerder.

Ontoereikend

Maar een voucher geven aan gedupeerden is een ontoereikende oplossing, vindt advocaat Bogaerts. "Dat zal het waardeverlies niet dekken. Wie in december een fiets van 3500 euro kocht, heeft nu schrootwaarde in de garage staan. Dat los je niet op met een paar tegoedbonnen voor onderdelen."

"Consumenten vertrouwen het merk niet meer en kunnen de bakfiets ook niet meer verkopen op Marktplaats", zegt de advocaat. Dat verkoopplatform haalde vorige week alle Babboe-advertenties offline.

'Ik kan niet zonder'

Hoewel de fietsen als onveilig bestempeld zijn, wordt er in ieder geval in de provincie Utrecht nog altijd gebruik van gemaakt. "Ik kan niet lopend mijn kinderen wegbrengen", zegt de Utrechtse Marijn van Berge Henegouwen tegen RTV Utrecht.. Ze bezit het City-model, dat wordt teruggeroepen door Babboe. "Maar we weten niks, behalve dat we een keer gebeld gaan worden."

Ze heeft het frame goed gecontroleerd, maar dat ziet er naar eigen zeggen prima uit. "Ik ben zo'n eigenwijze ouder die de fiets nog wel gebruikt. Ik kan niet zonder."

Verzekering

Uit een rondgang van RTV Utrecht langs verzekeraars blijkt dat mensen die nu nog met een Babboe-bakfiets de weg op gaan, gewoon verzekerd zijn. De verzekeringsvoorwaarden zijn niet gewijzigd sinds de NVWA de fietsen onveilig heeft genoemd en het advies heeft uitgesproken er niet meer mee de weg op te gaan.