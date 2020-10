Aston Villa verzuimt koppositie te pakken en lijdt eerste nederlaag

Aston Villa heeft een gouden mogelijkheid laten liggen om voor het eerst sinds 2001 de koppositie in de Premier League te pakken. De Londenaren gingen met 3-0 ten onder tegen Leeds United en leden daarmee de eerste nederlaag van het seizoen.

Zelfs een gelijkspel had volstaan voor The Villans, maar in de tweede helft zagen ze de hoop op een stunt vervliegen. Leeds United-spits Patrick Bamford was de grote beul met een officiële hattrick. Binnen twintig minuten had de spits er drie in liggen.

Vooral zijn derde treffer was een waar kunststukje. Handig dribbelde hij in de zestien langs een woud van Aston Villa-verdedigers en krulde de bal sierlijk langs de kansloze doelman Emiliano Martínez.

Snelle wissel voor Struijk

De Nederlander Pascal Struijk stond in de basis bij Leeds United, maar speelde een ongelukkige wedstrijd. Na tien minuten ontving hij een gele kaart na een tackle op Paul Tierney en bijna direct daarna ontsnapte hij aan zijn tweede. Sein voor coach Marco Bielsa om hem te wisselen.

Op de ranglijst blijft Aston Villa tweede, Leeds stijgt dankzij de winst naar de derde plek.