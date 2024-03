Vallend ISS-puin mogelijk over Nederland: 'Ik ga kijken of ik iets kan zien'

Het gaat om een accu ter grootte van een personenauto, 2600 kilo zwaar en 12 kubieke meter groot. Die werd in 2021 afgestoten door het internationale ruimtestation ISS en komt nu ongecontroleerd terug in de dampkring. Het is het grootste object ooit dat zo van het ISS terugkeert naar aarde.

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft berekend dat de accu binnen een tijdsbestek van twintig uur rond 19.00 uur boven Noord-Amerika de dampkring binnenkomt. Hoe laat en waar het precies de aarde kan bereiken, is afhankelijk van de vertraging die het oploopt door de atmosfeer.

Experts volgen het object op de voet: met onder meer radar wordt de koers van het object bijgehouden. Mocht het nodig zijn, volgen er waarschuwingen. "Voorspellingen zijn altijd heel onnauwkeurig tot ongeveer een uur voordat het gaat gebeuren", legt Langbroek uit. "Maar mocht het rond dat tijdstip boven Nederland zijn, dan ga ik wel even kijken of ik niet iets kan zien."

'Paniek zaaien'

De Duitse rampendienst gaf gedetailleerde informatie dat het ruimtepuin mogelijk drie keer het Duitse luchtruim doorkruist. Bij de middelste van die drie rond 18.20 uur liggen ook delen van Nederland in het pad, zoals een deel van de Noordzeekust, Gelderland, Noord-Limburg en Brabant.

Langbroek vindt een speciaal persbericht zoals dat van de Duitsers wat overdreven, gezien de minieme kans op gevaar. "Het is geen klein object, maar objecten van deze grootte komen iedere maand neer. Misschien is meegewogen dat het deze keer geen rakettrap is, maar iets dat meer solide is. Daar blijft misschien meer van over, maar dan nog snap ik niet dat je zo paniek zaait."

NASA wijst erop dat er vaker ruimtepuin ongecontroleerd terug naar aarde stort, in de afgelopen vijftig jaar gemiddeld een keer per dag. Wat niet opbrandt, komt vaak terecht in de oceaan of onbewoond gebied. Nog nooit is er iemand door gedood.