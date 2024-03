Minister Dijkstra wil meer onderzoek naar 'vrouwspecifieke' aandoeningen

Demissionair minister Dijkstra wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar gezondheidsproblemen die alleen vrouwen hebben. Zij roept de zorg op om hiermee aan de slag te gaan en ze stelt daarvoor ook een "substantieel bedrag" beschikbaar uit het al bestaande budget van haar ministerie voor onderzoek. Hoeveel precies wordt later bekend, maar het zijn in elk geval enkele miljoenen per jaar.

De minister reageert vandaag, op Internationale Vrouwendag, op een rapport van eind vorig jaar van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en Women Inc.

Volgens dat onderzoek is er in de gezondheidszorg te weinig aandacht voor en kennis over "vrouwspecifieke aandoeningen" als hevige menstruatiepijn, overgangsklachten en problemen met de bekkenbodem.

Invloed op kwaliteit van leven en ook hoge kosten

In het rapport staat ook dat de aandoeningen vaak voorkomen en een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven. Ze leiden ook tot verzuim en tot hoge zorgkosten.

Dijkstra vindt het onbegrijpelijk dat hier zo weinig kennis over is en ook zij wil dat er meer aandacht voor komt, zowel in de geneeskunde als in de maatschappij. "Ook voor vrouwen zelf was het vaak iets waarvan je dacht: dat hoort nou eenmaal bij het vrouw-zijn. Maar ondertussen heeft Women Inc. uitgerekend dat het ons 7,5 miljard euro per jaar kost", zei ze in het NOS Radio 1 Journaal.

De minister benadrukte dat in Nederland ruim 8,8 miljoen vrouwen wonen en dat bijna iedere vrouw te maken krijgt met zo'n aandoening: "Zonder deze kennis kunnen we die niet goed behandelen."

NOS op 3 maakte deze video over hevige menstruatiepijn: wat zijn de gevaren en wat doet het met vrouwen die eraan lijden?