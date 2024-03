Jokic helpt Denver met twintigste triple-double langs Boston in NBA

Met zijn twintigste triple-double van het seizoen heeft Nikola Jocic een belangrijk aandeel geleverd in de 115-109 zege van Denver Nuggets op Boston Celtics. Het is de tweede keer dit seizoen dat de regerend kampioen wint van Boston.

De Nuggets en de Celtics worden beschouwd als de twee teams die elkaar weleens tegen zouden kunnen komen in de NBA-finale. "We zijn nog ver verwijderd van de finale, vriend", temperde Jokic na afloop de verwachtingen. "We hadden echt een goede energie vanavond. Onze aanval klikte echt."

Denver heeft zeven van de laatste acht wedstrijden gewonnen en staat derde in de Western Conference, vlak achter Minnesota Timberwolves en Oklahoma City Thunder. Koploper Minnesota versloeg Indiana Pacers met 113-111, maar is wel center Karl-Anthony Towns minimaal een maand kwijt als gevolg van een meniscusoperatie.

Einde zegereeks Celtics

Met nog een kwart van het reguliere seizoen voor de boeg staat Boston eerste in de Eastern Conference, ruim voor Milwaukee Bucks en Cleveland Cavaliers. De Celtics wonnen recentelijk elf duels op rij. Cleveland maakte eerder deze week een einde aan die reeks en nu was dus ook Denver te sterk voor de Celtics. Het was voor het eerst sinds begin november dat Boston twee keer achter elkaar verloor,

Jokic was tegen Boston goed voor 32 punten, 12 rebounds en 11 assists. Alleen Domantas Sabonis van Sacramento Kings heeft meer triple-doubles dan de Servische MVP van de NBA Finals afgelopen seizoen. Bij de Litouwer Sabonis staat de teller nu op 22. Luka Doncic is in dat klassement derde met 15 triple-doubles.

De Sloveense spelverdeler van Dallas Mavericks was in de met 114-108 gewonnen wedstrijd tegen Toronto Raptors goed voor 35 punten, 11 rebounds en 11 assists.