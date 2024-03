Hinder op spoor door vergeten werkzaamheden: 'Had betere planning verdiend'

Rond Schiphol is de dienstregeling vandaag flink verstoord vanwege extra werkzaamheden. Er vallen in totaal rond de honderd treinen uit. Dat komt doordat ProRail oorspronkelijk was vergeten het ontroesten van het spoor in te plannen in de werkzaamheden.

Spoorbeheerder ProRail heeft ongeveer twee weken aan het spoor gewerkt rondom Schiphol. Op verschillende trajecten rondom de luchthaven reden een tijd geen treinen en dan ontstaat roest op het spoor. Het verwijderen van de roest was niet meegenomen in de planning.

ProRail communiceerde gisteravond pas over de hinder. Woordvoerder Martijn de Graaf: "We kwamen er een week of twee geleden achter dat dat 'roestrijden' niet was ingepland in de werkzaamheden. We hebben lang gekeken naar een manier om de overlast zo min mogelijk te laten zijn en daar is gisteren een klap op gegeven. Daarom konden we gisteren pas melden dat dit zou spelen."

Betere planning

De grootste hinder duurt tot ongeveer 15.15 uur. "Daarna hebben we nog een klein beetje overlast vanwege de laatste werkzaamheden. Morgenochtend rijdt alles weer zoals het hoort."

De ProRail-woordvoerder erkent dat de werkzaamheden "een betere planning hadden verdiend". Hij noemt het "ontzettend vervelend voor reizigers".

Moedeloos

Op Schiphol zegt een gestrande reiziger tegen NOS-verslaggever Vincent van Rijn dat hij niet thuis kan komen na zijn nachtdienst op de luchthaven. "Ik moet mijn kinderen naar school brengen. Die kunnen nu niet naar school, of komen veel te laat."

Een andere reiziger zegt er moedeloos van te worden, "maar het verbaast me niet meer".

ProRail-woordvoerder De Graaf zegt dat momenteel wordt gekeken naar andere plekken waar onderhoud plaatsvindt. "Er zijn nu geen signalen dat dit ook op andere trajecten speelt."