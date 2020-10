'Proef Leids coronavaccin mag worden hervat'

Farmaceutisch bedrijf Janssen uit Leiden gaat op korte termijn verder met zijn proef met een coronavaccin. Dat meldt The Washington Post. Het moederbedrijf van Janssen, de Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson, meldde vorige week dat het onderzoek was stilgelegd nadat bij een proefpersoon een "onverklaarbare ziekte" was geconstateerd.

Het blijkt te gaan om een man die een beroerte had gehad. Ingewijden zeggen tegen de krant dat een onderzoekscommissie tot de conclusie is gekomen dat er geen verband is met het vaccin. Mogelijk werd de beroerte veroorzaakt door een infectie. Johnson & Johnson wil tegenover de krant geen commentaar geven.

Het vaccin uit Leiden is een van de zes vaccins die door een onderhandelingsteam van de Europese Unie zijn gereserveerd. Momenteel loopt het zogenoemde fase 3-onderzoek, dat eind september van start ging. Tienduizenden deelnemers in landen met veel coronabesmettingen krijgen het middel toegediend, terwijl een andere groep een placebo krijgt. Op basis van dit onderzoek moet blijken of het vaccin daadwerkelijk beschermt tegen het virus.

Oxford-vaccin ook hervat

Ook de ontwikkeling van een ander vaccin, dat van de universiteit van Oxford en farmaceut AstraZeneca kan verder. Dat meldt het farmaceutische concern AstraZeneca in een persbericht.

Dat proces lag stil vanwege een onderzoek door de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA naar mogelijke bijwerkingen bij twee proefpersonen. Een verband tussen het vaccin en de bijwerkingen kon door de FDA niet worden vastgesteld, maar ook niet worden uitgesloten, aldus de krant.

Honderd miljoen doses

Nederland neemt bijna 8 miljoen doses af van het coronavaccin van Janssen, zodra het wordt toegelaten tot de Europese markt.

Van het Oxford-vaccin zijn door de Europese Unie een paar honderd miljoen doses gereserveerd. Op grond van die overeenkomst heeft Nederland recht op maximaal 11,7 miljoen doses.