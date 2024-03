Honderden schoolkinderen ontvoerd in Nigeria

Gewapende ontvoerders hebben een grote groep leerlingen meegenomen van een school in Kuriga, in het noordwesten van Nigeria. Volgens het schoolhoofd zijn 287 kinderen ontvoerd.

De daders overvielen de kinderen tijdens de dagopening in de school. Daarbij raakte ten minste één kind gewond door een schotwond. Enkele leerlingen konden later vluchten of werden vrijgelaten.

De ontvoering komt enkele dagen nadat in het noordoosten van het land een groep van ruim 200 vrouwen en kinderen was weggevoerd tijdens het hout sprokkelen.

Losgeld

Het is nog niet bekend wie achter de kidnappings zit, maar massaontvoeringen komen vaker voor in Nigeria. In 2014 werden in de plaats Chibok ruim 200 schoolmeisjes weggevoerd door islamitische radicalen. De ontvoeringen zijn vaak bedoeld om losgeld te kunnen vragen aan ouders.

"We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat elk kind terugkomt", beloofde de gouverneur van de staat Kaduna de bezorgde ouders. "We werken daarvoor samen met de veiligheidsdiensten."