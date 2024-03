Eagles wil in topseizoen koploper pootje lichten: 'Dit kan eerste nederlaag van PSV worden'

Zijn keeper is er ook van overtuigd dat het mogelijk is. "Eens moet de eerste keer zijn voor PSV. Wij gaan daar alles aan doen. We moeten dan wel in alles top zijn. Dan hebben we een kans."

Hoe groot die kans is, is dan de vraag. Hake is realistisch. "Het is nog niemand gelukt, maar ook in een kleine kans moeten we geloven. We hebben een goed plan en we worden gesteund door een vol stadion. Daar hebben we wat extra's mee."

'Met de hond lopen'

Om optimaal aan de wedstrijd te beginnen heeft De Lange zijn wedstrijdvoorbereiding al uitgedacht. Er wacht een pasta bolognese aan de vooravond. "En dan begin ik de dag zelf met een ontbijtje, dan ga ik lopen met de hond, muziekje op en dan naar Deventer."

Daar wacht de keeper waarschijnlijk een drukke avond. "Ja, ik ga het waarschijnlijk drukker krijgen dan in andere wedstrijden. Maar op een vrijdagavond in de Adelaarshorst, in de schemer, met de lampen aan. Dat heeft wel iets gaafs. Daar ben je voetballer voor geworden."