Wat kun je vandaag verwachten?

De NS verwacht een groot deel van de dag forse aanpassingen in de dienstregeling op verschillende trajecten rond Schiphol. De overlast door extra werkzaamheden duurt van 05.20 tot 15.15 uur.

De Nationale Ombudsman heeft een nieuw rapport gepresenteerd over hoe de overheid omgaat met slachtoffers van de grote Q-koortsuitbraak in Nederland van zo'n 14 jaar geleden. De chronische patiënten voelen zich al jaren genegeerd.

Het is Internationale Vrouwendag. De dag wordt op verschillende plekken in de wereld groot gevierd. Het doel is om aandacht te vragen voor thema's als economische zelfstandigheid, seksueel geweld en discriminatie van vrouwen.

In het Duitse Inzell is voor de schaatsers de laatste dag van het WK sprint aangebroken. Het wordt duidelijk wie bij de vrouwen en mannen de wereldtitels in de wacht slepen.

Ook wordt er gevoetbald door Eredivisiekoploper PSV. Om 20.00 uur spelen de Eindhovenaren tegen Go Ahead Eagles in Deventer.

Verder is de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië.

Wat heb je gemist?

In zijn jaarlijkse toespraak tot het Amerikaanse parlement, de State of the Union, heeft president Joe Biden meerdere malen uitgehaald naar Donald Trump zonder hem bij naam te noemen. Ook viel hij de Republikeinse partij meerdere keren hard aan in zijn toespraak.

Hij viel de vorige president en de Republikeinen onder meer aan op hun standpunten over de NAVO, verkiezingsfraude, abortus, wapenwetten en immigratie in een speech die het contrast benadrukte met zijn Republikeinse tegenstander in de presidentsverkiezingen.