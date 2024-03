Dragon Ball-bedenker Akira Toriyama (68) overleden

Toriyama is op 1 maart overleden en inmiddels al begraven. Het is nog niet bekend of er een publiekelijk afscheid komt, maar zijn familie vraagt om geen bloemen of rouwgeschenken te sturen, "gezien zijn voorkeur voor kalmte".

"Hij had nog zo veel willen bereiken", schrijft zijn studio op de officiële website. "Gelukkig heeft hij de wereld veel titels nagelaten. We hopen dat zijn unieke creatie nog lang geliefd zal blijven door iedereen."

In oktober werd bekend dat Toriyama nauw betrokken was bij het nieuwste deel van de tekenfilmreeks: Dragon Ball Daima. De eerste afleveringen daarvan zouden dit najaar worden uitgezonden, maar het is nog onduidelijk wat zijn overlijden voor het project betekent.

Dit is een trailer van de nieuwste reeks: