Een kleine week later leidt Horner op het Corniche-circuit in Jeddah zijn renstal alsof er niets aan de hand is. Pal voor de eerste training komt het nieuws dat de vrouw die hem beschuldigde, op non-actief is gesteld. Horner doet er het zwijgen toe: "Ik kan, mag en wil er niets over zeggen, ook uit respect voor de andere partij." Resteert de hamvraag: keert de rust nu terug of is de renstal een instortend kaartenhuis?

Sleutel

De sleutel ligt op twee plekken: in Thailand, bij grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya, en in Oostenrijk, bij de nazaten van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. Sinds het overlijden van Mateschitz woedt er een machtsstrijd binnen het concern. Yoovidhya heeft een andere agenda dan Mateschitz' zoon Mark, die minder machtig is dan zijn vader. "Dieter hield de boel bij elkaar", zegt een insider.