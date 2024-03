Consumenten kochten vorig jaar recordbedrag aan aanbiedingen in de supermarkt

Het bedrag dat jaarlijks wordt uitgegeven aan aanbiedingen, stijgt al jaren. In 2007 was 13 procent van alle supermarktomzet nog in de vorm van een aanbieding, een paar jaar later was dat al 20 procent. En nu dus het record van bijna 25 procent.

Factor inflatie

Voor consumenten een gouden tijd, zou je zeggen. Maar er is wel een factor die roet in het eten gooit: de inflatie. Volgens marktonderzoeker GfK steeg de prijs van een volle boodschappenkar met 55 gangbare producten in 2023 met 13 procent vergeleken met het jaar ervoor.

Met al die aanbiedingen betaalt de klant deels zijn eigen korting, zegt Leo Kivits, retaildeskundige en voormalig voorzitter van inkooporganisatie Superunie. "Per saldo is het natuurlijk zo dat we met elkaar de kosten en opbrengsten delen. Dat is het spel tussen fabrikanten, supermarkten en consumenten."

Klantstrateeg Dick van Creij van Unilever, bekend van merken als Andrélon, Robijn en Knorr, beaamt dat. "Als er geen aanbieding is, is de prijs van een product in ons land relatief hoger dan bijvoorbeeld in Duitsland. Maar daardoor kunnen we in een actieweek een product aanbieden voor 1+1 gratis. Dat is het spel. Er wordt nog wel steeds geld verdiend door fabrikanten en supermarkten, anders zou dit een eindige manier van zakendoen zijn."