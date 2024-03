Rechts kabinet? Dan moeten er nog flinke verschillen worden overbrugd

De formatieweek begon met berichten dat de gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB stroef verlopen, maar eindigde met een grote stap: de partijen willen verder onderhandelen, waarschijnlijk over een extraparlementair kabinet.

Er komt dan vermoedelijk geen strak regeerakkoord. Maar over grote thema's zal er alsnog overeenstemming moeten zijn. Dat wordt nog een hele uitdaging, bleek de afgelopen tijd. Op cruciale onderwerpen kwamen de partijen geen stap dichterbij elkaar.

Oekraïne

In de nieuwe Tweede Kamer, nu drie maanden aan het werk, is goed te zien hoe de vier partijen op verschillende terreinen tegenstrijdige opvattingen hebben. Bijvoorbeeld over de de internationale positie van Nederland.

Zo hameren VVD en NSC op blijvende steun aan Oekraïne en steunen ze een tienjarige veiligheidsovereenkomst met het land. Een meerderheid in de Kamer liet in een verklaring weten "op politiek, economisch en militair vlak zij aan zij" te staan met Oekraïne.

De PVV zegt in het verkiezingsprogramma tegen Oekraïne-steun te zijn. Partijleider Geert Wilders was dan ook niet blij met de veiligheidsovereenkomst. Een kabinet dat alleen lopende zaken afhandelt, kan zo'n deal niet sluiten, liet hij op X weten. Tegelijkertijd zegt hij wel bereid te zijn te praten over "iedere vorm van hulp" aan Oekraïne. In de Eerste Kamer stemde de PVV later echter tegen extra steun aan Oekraïne.

Ook op veel andere buitenlandonderwerpen stemmen de PVV- en VVD-fracties verschillend. Zo is de VVD vóór hulpgoederen voor Gaza, de PVV tegen. De PVV stemde zelfs tegen de volledige begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken.