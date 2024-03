State of the Union: Biden neemt voorschot op verkiezingen met aanvallen op Trump

In zijn jaarlijkse toespraak tot het Amerikaanse parlement, de State of the Union, heeft president Joe Biden meerdere malen uitgehaald naar Donald Trump zonder hem bij naam te noemen. Ook viel hij de Republikeinse partij meerdere keren hard aan in zijn toespraak.

Hij viel de vorige president en de Republikeinen onder meer aan op hun standpunten over de NAVO, verkiezingsfraude, abortus, wapenwetten en immigratie in een speech die het contrast benadrukte met zijn Republikeinse tegenstander in de presidentsverkiezingen.

Een felle Biden sprak zich onder meer uit over het belang van de NAVO en de steun aan Oekraïne. Hij herhaalde dat wapensteun aan Oekraïne cruciaal is. "Als iemand in deze ruimte denkt dat Poetin stopt bij Oekraïne: dat gaat hij niet doen." Ook haalde hij de bestorming van het Capitool aan. "Mijn voorganger en sommige van jullie willen de waarheid van wat er op 6 januari gebeurde begraven."

Abortus

De president benadrukte ook het recht op abortus, waar hij in zijn huidige presidentscampagne ook al vaak over spreekt. In 2022 vernietigde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere uitspraken die het recht op abortus veiligstelden. De Amerikaanse abortuswet was gebaseerd op een uitspraak van het Hooggerechtshof in 1973, bekend als Roe v. Wade.

Het Hooggerechtshof vernietigde deze uitspraak waardoor de abortuswetgeving weer in handen kwam van de staten. "Als Amerikanen mij een Congres geven dat het recht om te kiezen steunt, dan beloof ik: ik herstel Roe v. Wade als landelijke wet", zei de president.

Onder anderen de conservatieve rechters Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh en Amy Coney Barrett stemden voor het tenietdoen van de uitspraak. Deze rechters werden allen aangesteld door Donald Trump. "Mijn voorganger was vastberaden om Roe v. Wade terug te draaien", zei Biden daarover. "Dankzij hem is dat gebeurd. Hij schept er zelfs over op."