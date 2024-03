De NS verwacht vanaf vroeg in de morgen forse aanpassingen in de dienstregeling op verschillende trajecten rond Schiphol. De overlast door extra werkzaamheden duurt van 05.20 tot 15.15 uur. De reisplanner wordt hierop aangepast. Volgens een woordvoerder van ProRail vallen er rond de honderd treinen uit door de werkzaamheden.

Spoorbeheerder ProRail heeft ongeveer twee weken gewerkt rondom Schiphol. Het spoor en de constructie waar het spoor op ligt zijn vernieuwd. Ook zijn er wissels in de spoortunnel vervangen en is de verlichting en de technische installaties in de spoortunnel gecontroleerd. Daarnaast is er gewerkt bij het opstelterrein bij Hoofddorp.

ProRail laat weten dat als er een tijd geen treinen over een spoor rijden, daar niet meteen weer normale treinen over kunnen rijden. Eerst moet een speciale trein de roest van de rails verwijderen. "Zo garanderen we dat de overwegen en seinen weer werken zoals het hoort", meldt de spoorbeheerder.

ProRail communiceerde pas gisteravond over de extra werkzaamheden. "Twee weken geleden ontdekten we dat we het ontroesten niet volledig hadden ingepland", aldus een woordvoerder. "Daar hebben we vanmiddag een knoop over doorgehakt. Ik denk niet dat een eerdere keuze minder overlast had gegeven, maar het is vervelend dat het nu pas zo laat duidelijk wordt."

De hinder zal zich niet beperken tot alleen Schiphol, verwacht een woordvoerder van de NS. "Schiphol is een groot knooppunt. In vrijwel de hele Randstad zijn er verbindingen met de luchthaven. Als je niet via Schiphol hoeft te reizen, zou ik het niet doen." De NS kijkt of er extra bussen nodig zijn.