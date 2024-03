Menzo keert na twee jaar terug als bondscoach van Suriname

Stanley Menzo is in Suriname gepresenteerd als nieuwe bondcoach van het Surinaamse nationale elftal. Het is de tweede keer dat hij aan het roer staat van de nationale ploeg van het land. Twee jaar geleden vervulde hij de functie acht maanden lang.

Op een persconferentie in Paramaribo zei de 60-jarige oud-keeper trots te zijn dat hij weer bondscoach is, maar dat hij wel gemengde gevoelens heeft omdat hij zijn eigen opvolger opvolgt. Menzo was tussen januari en september van 2022 al bondscoach, maar vertrok omdat hij een lucratief aanbod kreeg om als coach van de Chinese club Beijing Guoan aan de slag te gaan.

Hij werd opgevolgd door Aron Winter, wiens contact in januari niet werd verlengd. Onder Winter wist de nationale ploeg zich niet te plaatsen voor onder meer de Copa America. Daarmee waren de afgesproken doelstellingen volgens de Surinaamse Voetbalbond niet gehaald.

Twee jaar

Menzo tekent een contact voor twee jaar. Onder leiding van de oud-keeper gaat Suriname onder meer proberen zich te kwalificeren voor het WK voetbal van 2026. Ook moet hij zorgen dat Suriname zich plaatst voor de Gold Cup van 2025, een toernooi voor landen uit het Caribisch gebied en Noord- en Midden-Amerika.

Het elftal komt deze maand naar Nederland toe voor een trainingskamp. Op 24 maart speelt Suriname in Almere een oefenwedstrijd tegen Martinique.

Menzo speelde als keeper onder meer voor Ajax, PSV en Lierse SK. Hij kwam zes keer uit voor het Nederlands elftal. Na zijn carrière als speler, ging hij aan de slag als trainer bij de amateurs van AGOVV. Daarna was hij onder meer trainer van FC Volendam, waarmee hij in 2008 de titel in de Jupiler League binnenhaalde, van Lierse SK en van Ajax Cape Town.