'Chalmers dopinguitspraak is zwaar, weet niet waar hij kennis vandaan haalt'

Kyle Chalmers - AFP

"In het zwemmen is veel doping aanwezig. Je weet dat het aan de gang is en ik besef dat ik waarschijnlijk de helft van de jongens tegen wie ik uitkom niet kan vertrouwen." Het was een stevige en bovenal prikkelende uitspraak die de Australiër Kyle Chalmers, nota bene de regerend olympisch kampioen op de 100 meter vrije slag, deed in een podcast van de Australische nationale omroep ABC. Ook Jacco Verhaeren, sinds 2014 bondscoach van het Australische zwemmen, en de Nederlandse vrijeslagspecialist Jesse Puts keken ervan op. Zij noemen het "een wel heel zware uitspraak". "Het is zijn mening, maar ik weet niet waar hij die kennis vandaan haalt. Ik neem ook aan dat hij er geen bewijs voor heeft. De problemen zijn niet zo groot, dat durf ik wel met zekerheid te stellen", zegt Verhaeren, die momenteel zijn opvolger aan het inwerken is en in oktober zal terugkeren naar Nederland. Ook Puts, in 2016 wereldkampioen op de 50 meter vrije slag kortebaan, reageert tamelijk luchtig. "Ik denk niet dat we er zo zwaar aan moeten tillen. Hij denkt dat. Prima, maar als de helft van zijn concurrenten doping zou gebruiken, zouden er veel meer zwemmers gepakt moeten zijn", vertelt de 25-jarige Utrechter.

2016: Jesse Puts wint goud op de 50 meter vrije slag op de WK kortebaan - EPA

Verhaeren kent Chalmers goed. Al sinds zijn aantreden als bondscoach van Australië werkt hij met de nu 22-jarige zwemmer samen en 51-jarige coach had zodoende een belangrijk aandeel in diens ontwikkeling tot wereldtopper en olympisch kampioen. Verhaeren zegt dat verdenkingen van dopinggebruik door concurrenten "absoluut nooit" eerder ter sprake zijn gekomen in gesprekken tussen hem en Chalmers. "Kyle is natuurlijk olympisch kampioen, dus alles wat hij zegt, wordt gewogen." "Hij zal wel een bepaalde gedachte en reden hebben om te denken dat dit zo is. Ja, ik ga wel aan hem vragen waarom hij dit denkt en waarop hij dit baseert. Om er in een gesprek toch wat meer context en nuance aan te geven", aldus Verhaeren.

Australië fel tegen doping De Australische zwemploeg spreekt zich vaak fel uit tegen dopinggebruik. "Kijk naar Shayna Jack (Australische zwemster, red.), zij testte positief op doping en werd voor vier jaar geschorst. Wij haten doping", vertelde Kyle Chalmers in de Phil Davis Podcast van ABC News. En vorig jaar weigerde de Australische zilverenmedaillewinnaar Mack Horton op de WK bij een huldiging de hand te schudden van de Chinees Sun Yang, die goud won maar door vrijwel iedereen in de zwemwereld werd beticht van het gebruik van verboden middelen. Later, in februari dit jaar, werd de Chinees inderdaad positief bevonden bij een dopingtest. Hij werd voor acht jaar geschorst.

Puts streed vorig jaar op de WK langebaan in Zuid-Korea met Nederland tegen Chalmers en Australië, in de finale van de 4x100 meter vrije slag voor gemengde estafette. Chalmers pakte met zijn ploeg zilver, Puts moest met Nederland genoegen nemen met de zesde plaats. "Ik ken hem niet heel goed, hij is niet een van de jongens met wie ik klets voor de start", vertelt Puts. "Zelf vind ik het heel moeilijk om anderen van doping te verdenken. Want op basis waarvan doe je dat? Omdat iemand in een jaar tijd heel hard zwemt? Of omdat iemand veel pukkels heeft?" "Het kan ook gewoon aan een veranderd trainingsschema liggen, of aan de privésituatie van iemand. Ik vind het lastig om zoiets te zeggen en zal dat ook nooit zomaar uiten. Het is een gevoelig onderwerp."

2018: de Nederlandse zwemcoach van Australië Jacco Verhaeren, met rechts Kyle Chalmer - AFP