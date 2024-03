Ajax-coach John van 't Schip was tevreden met het optreden van zijn team tegen Aston Villa (0-0) in de achtste finales van de Conference League. "Het was een goede teamprestatie, maar we hebben nog een wedstrijd te spelen", zei de trainer na afloop.

Evenals in de laatste eredivisiewedstrijd tegen FC Utrecht (2-0 winst) koos Van 't Schip voor een systeem met vijf verdedigers. "Iedereen ziet dat het degelijk is en dat het goed staat", zei hij. "En we zetten op het juiste moment druk."

"Het was een goede wedstrijd tegen een goede ploeg", ging Van 't Schip verder. "Weinig weggegeven en de betere kansen. We wisten dat er op een avond als deze, een Europacup-avond, krachten naar boven kunnen komen, met steun van het publiek."

Jarige Hato is hoopvol: 'Zie geen angst, het zit goed'

De jarige Jorrel Hato, die vandaag zijn achttiende verjaardag vierde, vormde met Devyne Rensch en uitblinker Ahmetcan Kaplan het centrum van de verdediging. De drie gaven spits Ollie Watkins, tweede op de topscorerslijst van de Premier League achter Erling Haaland, geen kans.

"Ik ben niet verrast", zei de linkspoot. "We hadden een plan en dat hebben we goed uitgevoerd. We hebben ook veel vertrouwen geput uit de wedstrijd tegen FC Utrecht in deze formatie. Ik zie geen angst in de laatste wedstrijden, tegen Utrecht en vandaag. Ook niet in het vooruit verdedigen, Het ziet er goed uit."