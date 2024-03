Moskeeën vragen koning om president van Israël zondag niet te ontvangen

Een samenwerkingsverband van Nederlandse moskeeën, K7, roept koning Willem-Alexander op om zondag niet aanwezig te zijn bij de ontvangst van de Israëlische president Herzog. De moskeeën doen dat in een verklaring die in handen is van persbureau ANP.

De Israëlische president is komend weekend in Amsterdam bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum en zal daar ook spreken. K7 noemt zijn aanwezigheid "een enorme dreun voor een ieder die begaan is met het lot van de Palestijnse bevolking en rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft staan".

De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat de koning ondanks de oproep aanwezig zal zijn bij de opening, omdat het museum "van grote betekenis en nationaal belang is".

Demonstraties verwacht

Herzog ligt internationaal onder vuur. Zo zei hij in reactie op de Hamas-aanvallen van 7 oktober en kort na Israëlische inval in Gaza dat hij geen onderscheid maakt tussen burgers in Gaza en strijders van Hamas. In december schreef hij de tekst "ik vertrouw op je" op een Israëlische granaat die daarna op Gaza werd afgevuurd.

The Rights Forum, de organisatie die zich inzet voor de Palestijnen en is opgericht door de onlangs overleden oud-premier Dries van Agt, noemde Herzogs ontvangst door de koning eerder al "een klap in het gezicht van de Palestijnen". Online circuleren oproepen om rond de opening te demonstreren voor de Palestijnse zaak.

Het Holocaust Museum liet eerder vandaag weten dat Herzog afgelopen zomer al is uitgenodigd. Hij vertegenwoordigt de Nederlandse overlevenden van de Holocaust die na de oorlog naar Israël emigreerden. Hij vertegenwoordigt ook Israëlische instellingen die documenten, foto's en videomateriaal voor het museum beschikbaar hebben gemaakt.