Meer standbeelden van mythische dieren dan van vrouwen: Denemarken grijpt in

Van de 321 beelden en bustes in Deense steden zijn er maar 31 van een vrouw. En in de Deense hoofdstad Kopenhagen staan meer beelden van mythische dieren dan van vrouwen. Daar moet snel verandering in komen, vindt de Deense regering.

Minister van Engel-Schmidt van Cultuur heeft nu bekendgemaakt dat er 50 miljoen Deense kroon (ongeveer 6,7 miljoen euro) wordt vrijgemaakt om de scheve verhoudingen te corrigeren. Ook komt er een commissie die voorstellen moet doen voor nieuwe beelden van vrouwen die zo herdacht kunnen worden, meldt het Deense ministerie van Cultuur.

'Totaal gestoord'

"De cijfers spreken bijna voor zich: slechts 31 van de 321 beelden en bustes in steden zijn van vrouwen, en in Kopenhagen zijn er meer beelden van mythische dieren dan vrouwen", schrijft de minister. "Het is totaal gestoord. Vooral als je bedenkt hoeveel cruciale prestaties in de samenleving te danken zijn aan vrouwen. We hebben allemaal rolmodellen nodig waar we naar op kunnen kijken en die ons inzicht geven in ons gedeelde verleden."

De minister riep ook het publiek op om met suggesties te komen. Zelf kwam Engel-Schmidt met een aantal voorstellen, meldt The Guardian, zoals Nielsine Nielsen, de eerste vrouwelijke arts van Denemarken, en Bodil Begtrup, de eerste vrouwelijke ambassadeur van het land en lid van het parlement. Begtrup maakte ook deel uit van de commissie die in 1948 onderhandelde over de VN-verklaring van de mensenrechten.

Engel-Schmidt deed de oproep voor suggesties op X: