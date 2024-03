Rutte moet wachten, benoeming topman NAVO gaat langer duren

Correspondent Kysia Hekster:

"Nadat de Roemeense president zichzelf naar voren had geschoven en duidelijk werd dat de Hongaren ook bezwaren hebben tegen Rutte, leek al wel duidelijk dat Ruttes benoeming vertraging ging oplopen. Dat zal een teleurstelling zijn voor de Amerikanen, want die wilden het liefst dat de benoeming van een nieuwe NAVO-topman al in april rond zou zijn.

Want na de verkiezingen voor het Europees Parlement komt altijd een 'banencarrousel' op gang, waarbij topbanen verdeeld worden in de Europese Unie. De VS wilde voorkomen dat de benoeming van de secretaris-generaal van de NAVO vermengd zou raken met die carrousel, maar dat dreigt nu te mislukken.

Dat Ruttes benoeming nu vertraging lijkt op te lopen, wil niet zeggen dat hij het niet wordt, hij lijkt nog steeds de beste papieren te hebben."