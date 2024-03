Van Gerwen opnieuw snel klaar in Premier League na kansloze nederlaag tegen Cross

Michael van Gerwen was snel klaar op de zesde speelavond van de Premier League. Net als vorige week ging de darter uit Vlijmen al in de eerste ronde onderuit. Rob Cross was in Brighton veel te sterk: 6-2.

'Mighty Mike' had tegen Cross vooral veel moeite met zijn dubbels en werd bij een 1-1 stand in legs voor de eerste keer gebroken. Bij een 3-1 achterstand gebeurde dat weer. Cross gaf de voorsprong daarna niet meer weg.

Van Gerwen begon in de Premier League met een sof, maar wist daarna drie keer op rij een avond te winnen. Nu is de Nederlander alweer twee weken achter elkaar vroeg uitgeschakeld. Ondanks de twee teleurstellingen blijft Van Gerwen leider in het klassement.

Snel klaar op UK Open

Vorige week vrijdag strandde Van Gerwen ook vroeg op de UK Open door te verliezen van de Oostenrijker Mensur Suljovic. Toen had hij last van een schouderblessure.