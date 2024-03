Door onrust op Rode Zee ziet Afrikaanse haven tegenover Jemen de handel groeien

De aanvallen op de scheepvaart in de Rode Zee door Houthi-rebellen schaden de wereldhandel. Maar de haven van het Oost-Afrikaanse Djibouti, niet ver van het gevaarlijkste punt op die vaarroute, ziet de handel er vooralsnog juist door groeien. Terwijl er volgens het IMF dit jaar 30 procent minder containervervoer was in de Rode Zee, was het in de haven van Djibouti aan het begin van dit jaar juist 10 procent drukker.

Containers worden van een groot schip geladen in de terminal van Djibouti, in de Hoorn van Afrika. Het schip komt uit Hongkong. "Een deel is bestemd voor Europa", vertelt directeur Abdillahi Adaweh Sigad van containerterminal SGTD-Doraleh. "Sinds een paar maanden hebben we het hier drukker."

Al maanden bestoken Houthi's uit Jemen de commerciële scheepvaart. Ze zeggen dit te doen als reactie op de oorlog tussen Israël en Hamas. Het gevaarlijkste punt voor schepen is vlakbij. Dat is de zeestraat Bab al-Mandab, de Poort der Tranen, die tussen Djibouti en Jemen ligt. Op het nauwste punt is deze maar 29 kilometer breed.

Wachtkamer voor schepen

Djibouti is daarmee een soort wachtkamer geworden voor schepen en containers. Buiten de haven zie je schepen voor anker liggen, wachtend op hun moment om door te varen. "Meer schepen laden hier containers uit en besluiten dan wat ze doen," vertelt de directeur. "Verder varen, wachten of toch omkeren. Ook slaan we containers nu langer op."