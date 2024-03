Onderzoek: acht jaar na misbruik bij 't Hofnarretje nog zorgelijk seksueel gedrag

De Amsterdamse zedenzaak

Robert M. werkte tot 2010 als babysitter in de Amsterdamse kinderopvang 't Hofnarretje. In een Amerikaans onderzoek naar kinderporno leidde een kledingstuk met Nijntje erop naar het kinderdagverblijf in Amsterdam. In 2013 werd M. veroordeeld tot 19 jaar cel en tbs voor het misbruiken van 87 kinderen en het verspreiden van kinderporno. De kinderen waren bij aanvang van het misbruik gemiddeld nog geen anderhalf jaar.

De zaak leidde tot de invoering van het vierogenprincipe. Medewerkers in de kinderopvang moeten sommige taken of handelingen met twee of meer mensen uitvoeren om elkaar zo te controleren.