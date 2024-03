Liverpool kent bij Sparta Praag geen problemen en is in één helft klaar

Liverpool had aanvoerder Virgil van Dijk niet eens vanaf het begin nodig om tot een uitstekend optreden te komen in de Europa League. Na één helft had de koploper van de Premier League al afgerekend met Sparta Praag. Het werd uiteindelijk in Tsjechië 1-5.

De wedstrijd in de Europa League was eigenlijk een soort tussendoortje voor de ploeg van Jürgen Klopp. Zondag staat de kraker tegen Manchester City op het programma in de Premier League en daarom werden enkele belangrijke spelers, zoals Van Dijk en Mohamed Salah, op de bank gehouden. Zij vielen pas later in de wedstrijd in.

Toch stond er met spelers als Andrew Robertson, Luis Díaz, Cody Gakpo en Darwin Núñez nog meer dan genoeg kwaliteit op het veld. Dat bleek ook wel, na zes minuten werd de score al geopend. Alexis Mac Allister schoot een penalty raak.

Núñez deed er na iets minder dan een half uur spelen nog een schepje bovenop door van grote afstand raak te schieten. Daarna kreeg Sparta Praag wel kansen om terug te komen in de wedstrijd, maar de grootste was niet besteed aan aanvaller Veljko Birmancevic.

Een rebound kwam terecht voor zijn voeten, maar hij struikelde de bal uiteindelijk voor een leeg doel naast.

Grote kansen Gakpo

Gakpo, die als enige Nederlander op het veld stond door de blessure van Ryan Gravenberch en de rust voor Van Dijk, had daarna twee keer de 0-3 op zijn schoen.

De eerste poging werd keurig in de korte hoek gekeerd door Peter Vindahl Jensen, maar de tweede poging verprutste de aanvaller helemaal zelf nadat hij de kans zelf prachtig had gecreëerd.