Takagi stevig aan kop halverwege WK sprint, Kok en Leerdam op ruime achterstand

In Inzell benaderde Leerdam haar oude niveau wel, maar het was niet genoeg om het gat met de oppermachtige Japanse te dichten. Met 1.13,71 was Leerdam 0,39 seconden langzamer. "Ik ben best wel blij met vandaag", reageerde ze.

Zowel Kok als Leerdam liggen wel op koers voor eremetaal, want het gat met de nummer vier (Kimi Goetz) en vijf (Erin Jackson) is ongeveer een seconde.