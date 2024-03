Femke Kok is de WK sprint begonnen met een ijzersterke 500 meter. De tweevoudig wereldkampioen op de kortste afstand snelde in Inzell naar een baanrecord (37,07). Ze was 0,06 seconden sneller dan haar Japanse concurrent Miho Takagi, die ook een goede openingsafstand reed.

Titelverdediger Jutta Leerdam, die haar winst later vanavond vooral op de 1.000 meter moet pakken, hield de schade beperkt op de 500 meter.

Met 37,41 reed ze naar de vijfde tijd en was ze 0,34 seconden langzamer dan Kok. Daardoor houdt ook Leerdam zicht op de wereldtitel, want op de kilometer kan ze tijd terugpakken op de concurrentie.