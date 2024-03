PVV, VVD, NSC en BBB willen werken aan nieuw kabinet, maandag samen om tafel

Putters werkt nu aan een eindverslag en de NOS signaleert op basis van gesprekken met de partijen dat er bereidheid is om verder te praten. Putters heeft nog een paar dagen voor zijn eindverslag. Donderdag 14 maart is de deadline. "We zijn onderweg", aldus Putters. "We werken stap voor stap."

Van buiten

De vier partijen willen, zeggen de bronnen binnen de partijen, niet te veel afspraken vastleggen in een strak regeerakkoord, zodat er een grotere rol komt voor de Tweede Kamer. Over de overheidsfinanciën, migratie en de internationale rol van Nederland moeten wel concrete afspraken worden vastgelegd. De ministers kunnen vanuit de politieke partijen worden geleverd, maar ze kunnen ook van buiten komen, zeggen de bronnen.