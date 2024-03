PVV, VVD, NSC en BBB willen werken aan nieuw kabinet en ministers leveren

De PVV, VVD, NSC en BBB zijn bereid om verder te onderhandelen over een nieuw kabinet. De vorm is nog niet helemaal duidelijk, maar de kans neemt toe dat het een extraparlementair kabinet zal worden. In zo'n extraparlementair kabinet is ook NSC, net als de andere drie, bereid om ministers te leveren, zo zeggen Haagse bronnen tegen de NOS.

Het is de bedoeling dat de vier partijen na de presentatie van het eindverslag van informateur Putters, uiterlijk volgende week donderdag, met elkaar verder gaan onderhandelen over de exacte uitwerking van zo'n extraparlementair kabinet, een onbekende vorm in de Nederlandse politiek.

Putters werkt nu aan een eindverslag en heeft daar nog een paar dagen voor nodig. Donderdag 14 maart is de deadline. "We zijn onderweg", aldus Putters. "We werken stap voor stap."

Roddels

De vier partijen willen niet te veel afspraken vastleggen in een strak regeerakkoord, zodat er een grotere rol komt voor de Tweede Kamer. Over de overheidsfinanciën, migratie en de internationale rol van Nederland moeten wel concrete afspraken worden vastgelegd. De ministers kunnen vanuit de politieke partijen worden geleverd, maar ze kunnen ook van buiten komen, zeggen de bronnen.

Begin deze week verliep de formatie stroef. Putters praatte vooral met partijleiders apart, of in duo's. NSC bleef zich verzetten tegen een rechts meerderheidskabinet met de PVV. Vervolgens kwamen dit weekend berichten naar buiten over de emotionele toestand waarmee NSC-leider Omtzigt aan de onderhandelingstafel zou zitten.

Onder meer De Telegraaf berichtte daarover. Omtzigt zou bij spanningen soms emotioneel de gesprekken hebben verlaten. Omtzigt zelf zei zich niet in het beeld te herkennen, maar zei wel dat die roddels de gesprekken "niet gemakkelijker" hebben gemaakt.

Geen alternatief

Maar woensdagmiddag kwamen er opeens optimistischer geluiden naar buiten over de voortgang van de formatie. Zowel BBB-leider Van der Plas als VVD-leider Yesilgöz waren opvallend positief na afloop van hun zoveelste gesprek in de werkkamer van Putters. Van der Plas zei dat ze "er positief in staat" en Yesilgöz gebruikte het woord "hoopvol".

De vier partijen zien in dat er ondanks hun meningsverschillen en irritaties geen alternatief is met andere partijen, benadrukken de bronnen rondom de formatie. Ook bij NSC wordt dit duidelijker gezien, die partij wil verantwoordelijkheid nemen om het te proberen met een een extraparlementair kabinet.

Putters is nu vier weken aan het werk, nadat de eerste formatiepoging van zijn voorganger Plasterk was mislukt.