VS gaat tijdelijke haven bij Gazastrook aanleggen voor noodhulp

De VS gaat een haven opzetten in Gaza om over zee humanitaire hulp te kunnen bieden. Dat gaat president Biden vannacht aankondigen in zijn jaarlijkse State of the Union, melden verschillende internationale media. Via de tijdelijke haven moeten dagelijks honderden vrachtwagens met noodhulp de Gazastrook bereiken. Het duurt waarschijnlijk nog wel weken voordat de hulpverlening via deze route kan beginnen.

Israël heeft gezegd de actie te steunen. Een Israëlische overheidsfunctionaris heeft tegen persbureau Reuters gezegd dat Israël de ontwikkeling van de haven samen met de Verenigde Staten gaat coördineren.

Er zouden honderden tot duizenden Amerikaanse manschappen aan de operatie moeten deelnemen vanaf schepen die in de provisorische haven aanleggen. Volgens sommige berichten gaat het om een drijvende pier, vlak voor de kust van Gaza.

Er moeten grote schepen terecht kunnen die voedsel, water, medicijnen en tenten aanvoeren. Dat gebeurt via Cyprus, waar Israël controles op de lading mag uitvoeren. Hoe en door wie de hulpgoederen precies aan land worden gebracht is nog niet bekend. De provisorische haven moet worden aangelegd omdat in Gaza zelf geen diepe zeehaven is.