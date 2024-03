Verwoeste landbouw en weinig hulp: hongert Israël de bevolking uit?

In het noorden van Gaza komt nog minder hulp binnen. Deze week nog werd een hulpkonvooi van het Wereldvoedselprogramma geweigerd bij een checkpoint. Toen er vorige week Palestijnen wachtten op meel, openden Israëlische militairen het vuur, volgens het leger omdat er voor militairen een dreigende situatie ontstond. Meer dan honderd mensen kwamen om het leven.

Het isoleren van een gebied en tegenhouden van voedsel en andere middelen om te overleven is in strijd met het oorlogsrecht. "Ook als er geen opzet in het spel zou zijn, is Israël in deze situatie verantwoordelijk voor het welzijn van de burgers", zegt Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire Studies aan de Erasmus Universiteit. "Het is een optelsom van alle daden."

Er is geen excuus om een hele bevolking honger te laten lijden, zeggen deskundigen. "Ook niet als het om de vijandelijke bevolking gaat", zegt Marten Zwanenburg, hoogleraar militair recht aan de Universiteit van Amsterdam en de Nederlandse Defensie Academie. "Een beperkte uitzondering geldt als er reden is te vrezen dat hulp vooral terechtkomt bij vijandige strijders, maar dat rechtvaardigt niet een volledige blokkade."

Of er ook sprake is van uithongering als oorlogswapen, is lastiger aan te tonen. Binnen het oorlogsrecht geldt daar een apart verbod op. "Daar zou ook sprake van kunnen zijn, maar daarvoor is belangrijker wat het motief is", zegt Zwanenburg.

Landbouwgrond verwoest

Volgens het oorlogsrecht mag ook de voedselvoorziening niet aangevallen worden, zoals warenhuizen en oogst op het veld. Maar die voedselvoorziening is deels verwoest. Sinds het begin van de oorlog zijn winkels en bakkerijen gebombardeerd. Vissers die in kleine bootjes de zee op gaan, lopen het risico beschoten te worden. Ook zijn bootjes verwoest.

Naar schatting is zo'n 40 procent van de landbouw vernield of onbruikbaar door gebrek aan water. Het gaat om akkers, kassen en boomgaarden. Op satellietbeelden is te zien dat grote stroken aan landbouwgrond veranderd zijn in modderige zandvlaktes.