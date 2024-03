Bedrijven kijken over de grens: zijn zorgen over het vestigingsklimaat terecht?

Baggeren of chipmachines bouwen. Er zijn weinig overeenkomsten tussen de manieren waarop de Nederlandse bedrijven Boskalis en ASML hun geld verdienen, maar tenminste één omstandigheid bindt de twee wereldspelers: ze kunnen naar eigen zeggen niet verder groeien zonder buitenlandse werknemers.

Het belangrijkste Nederlandse bedrijf ASML kijkt voor nieuwe investeringen daarom nadrukkelijk over de grens, benadrukte topman Wennink gisteren opnieuw. Boskalis ging vanochtend een stap verder. In plaats van een uitbreiding van het hoofdkantoor in Papendrecht kiest de baggeraar ervoor de locatie in Abu Dhabi uit te bouwen.

Daarmee staan de bedrijven deze week centraal in de flink oplopende discussie over het Nederlands vestigingsklimaat. Hoe terecht zijn de zorgen daarover?

Om te beginnen is voor bedrijven die veel stroom verbruiken op veel plekken geen plaats. "Die moet ik een winstwaarschuwing geven", zegt Hilde van der Meer van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Als commissaris van de NFIA voert Van der Meer de organisatie aan die over de hele wereld probeert bedrijven naar Nederland te halen.

"Het is anders dan tien jaar geleden", ziet zij. "Vanwege alle transities waar we in zitten is er een ongelooflijke beweging in de wereld gaande."

Bekend van een zo'n transitie, die van verduurzaming, is dat dat in veel gevallen betekent: elektrificeren. Daarmee loopt Nederland door krapte op het stroomnet tegen grote problemen aan.

"Voor bedrijven die we graag willen hebben, wordt in allerlei samenstellingen gekeken naar wat er wél mogelijk is", zegt Van der Meer. "Ook als ze veel stroom verbruiken." De NFIA zet volgens Van der Meer in op innovatieve bedrijven die Nederland helpen ook in de toekomst geld te verdienen.

Klein land

In het algemeen staat Nederland volgens Van der Meer nog altijd heel goed op de kaart. "We staan hoog op de internationale ranglijsten." Het feit dat er veel vraag is, legt ook bloot dat Nederland niet altijd aan die vraag kan voldoen, voegt Van der Meer toe. "We zijn een klein land. Tien jaar terug hadden we meer arbeid, meer ruimte en meer energie te bieden."

Op andere vlakken doet Nederland wel mee in de top. "We hebben een fantastisch en internationaal netwerk van dienstverleners, een goed logistiek systeem en een hoge kwaliteit van leven."