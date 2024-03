Europees gezondheidsinstituut: steeds meer mensen met een soa in Europa

In 2022 waren in de dertig landen, de EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, ruim 70.000 gevallen van gonorroe. Het aantal chlamydiameldingen was ruim 216.000. Verder ging het om ruim 35.000 gevallen van syfilis.

Ook in Nederland is de toename te zien. Gonorroe steeg van ruim 6400 gevallen in 2018 naar zo'n 10.600 in 2022. Bijna 19.000 mensen kregen in 2018 te horen dat ze chlamydia hadden, in 2022 waren het er bijna 25.000. In diezelfde periode steeg het aantal gevallen van syfilis van ruim 1300 naar bijna 2000.

"Testen, behandeling en preventie zijn de basis voor elke langetermijnstrategie", zegt de directeur van het Europese gezondheidsinstituut, Andrea Ammon. "We moeten prioriteit geven aan onderwijs over seksuele gezondheid, toegang tot testen en behandelingen en het stigma rondom soa's bestrijden."

Minder anticonceptie

Begin dit jaar werd duidelijk dat het aantal jongeren dat de pil slikt of een condoom gebruikt afneemt. Een op de vijf jongeren gebruikt geen anticonceptie. In 2017 was dat nog een op de tien. Dat blijkt uit een onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland in 2023 onder 10.000 jongeren van 13 tot 25 jaar.

NOS Stories sprak eerder met jongeren die hormonen verruilden voor 'natuurlijke anticonceptie':