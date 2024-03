Zweden officieel toegetreden tot de NAVO

In Washington is Zweden officieel ingelijfd bij de NAVO. De Zweedse premier Kristersson heeft in Washington de laatste documenten overhandigd aan de Amerikaanse regering, die militair de leiding heeft in de NAVO.

Het toetreden van Zweden is een direct gevolg van de Russische invasie van Oekraïne twee jaar geleden. Zowel Zweden als Finland startte toen de procedure om zich bij de NAVO aan te sluiten. Vorig jaar april werd Finland toegevoegd aan de verdragsorganisatie.

Zweden moest nog even wachten, omdat Hongarije en Turkije lang dwarslagen. Turkije keurde de aanvraag begin dit jaar goed en Hongarije volgde op 26 februari, nadat beide landen een akkoord hadden gesloten over de verkoop van vier Zweedse gevechtsvliegtuigen.

Einde onafhankelijkheid

Zweden bleef lange tijd onafhankelijk. Ruim 200 jaar was het neutraal en vermeed het militaire allianties. Nu het lid is van de NAVO geldt dat het land zijn troepen toevoegt aan de legermacht van het bondgenootschap, en dat het NAVO-grondgebied zich verder uitbreidt.

Wanneer een van de nu 32 lidstaten wordt aangevallen, geldt dat volgens artikel 5 van het verdrag als een aanval op alle. Premier Kristersson benadrukte dat Rusland nog een lange tijd een serieuze dreiging zal vormen voor de veiligheid in het Westen.

Maandag is in Brussel, waar het NAVO-hoofdkwartier is gevestigd, een officiële ceremonie voor de Zweedse toetreding.