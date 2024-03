Nederland stuurt fregat met militairen voor missie in Rode Zee

Nederland gaat met het luchtverdedigings- en commandofregat Zr. Ms. Tromp een bijdrage leveren aan de militaire operatie in de Rode Zee. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De ministerraad beslist er morgen formeel over.

In de Rode Zee worden schepen met raketten en drones aangevallen door Houthi's uit Jemen. Woensdag vielen bij de aanval op een Grieks schip drie doden en ten minste vier gewonden.

De nadruk van de Nederlandse bijdrage komt te liggen op het beschermen van schepen door aanvallen vanuit de lucht af te slaan. Eind maart moet het schip operationeel zijn in de Rode Zee.

Artikel 100

De missie is beschreven in een zogenoemde artikel-100 brief van het kabinet. In artikel 100 van de Grondwet is vastgelegd dat het kabinet een besluit over deelname aan militaire operaties om de internationale rechtsorde te herstellen, aan de Tweede Kamer meldt, het liefst vooraf.

De Kamer kan zich er dan over uitspreken, maar de deelname niet tegenhouden. De verwachting is dat de Kamer kan instemmen, omdat een meerderheid de verdediging van koopvaardijschepen niet alleen aan andere landen wil overlaten.

De Tromp vertrekt zaterdag met tweehonderd bemanningsleden naar de Middellandse Zee voor een reis om de wereld. Naast de bijdrage in de Rode Zee voert de bemanning onderweg ook andere oefeningen en operaties uit. Deze 'oefenreis' was al gepland. Het schip keert in september terug via het Caribisch gebied en de Atlantische Oceaan.