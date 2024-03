Cel voor uitvaartondernemer die drugsingrediënten in lijkwagen vervoerde

Een uitvaartondernemer is veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor het vervoeren van chemicaliën om drugs mee te maken. Hij deed dit met zijn lijkwagen. Ook had de man uit Hoogvliet een drugslab in zijn uitvaartcentrum in Rotterdam.

De politie zag de lijkwagen in mei vorig jaar ter hoogte van Beugen op de snelweg rijden. Het viel agenten op dat de auto wel erg zwaarbeladen was en ze haalden hem van de weg. In de laadruimte van de lijkwagen troffen ze 675 kilo chemicaliën waarmee (met)amfetamine gemaakt kan worden.

In het Rotterdamse uitvaartcentrum werd later een drugslab gevonden. Vaten, kookstellen en pannen om drugs mee te maken stonden in hetzelfde pand als waar mensen kwamen om afscheid te nemen van hun dierbaren.

Respectloos

De rechtbank rekende het de man van 38 zwaar aan dat hij juist in een uitvaartcentrum een drugslab had: "Een bedrijf in die sector moet juist uiterst respectvol en zorgvuldig omgaan met overledenen en hun nabestaanden. De verdachte deed dit niet. Hij toonde geen enkele eerbied voor overledenen en ging respectloos om met de gevoelens van nabestaanden", aldus de rechtbank.

De man ontkende tijdens de zitting iets te maken hebben met het drugslab. Ook verklaarde hij bij zijn aanhouding op de snelweg niet te weten wat hij vervoerde.

Geen beroepsverbod

Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel tegen de man de geëist, maar de straf viel dus lager uit. Ook wilde het OM dat de man elf jaar lang niet in de uitvaartbranche mocht werken. De rechter noemde dit een "zeer begrijpelijk verzoek", maar zei dit niet te kunnen opleggen omdat de Opiumwet daar niet over gaat.

Een 50-jarige bijrijder uit Berkel-Enschot werd ook opgepakt. Hij zou de opdrachtgever zijn, meldt Omroep Brabant. Zijn zaak zou twee weken geleden dienen maar is volgens de omroep uitgesteld omdat de man een paniekaanval kreeg.