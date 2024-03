Nederlands elftal sluit oefencampagne voor EK af tegen Canada en IJsland

Het Nederlands voetbalelftal sluit de oefencampagne voor het EK van dit jaar af met wedstrijden tegen Canada en IJsland. De Canadezen zijn op donderdag 6 juni de tegenstander en de IJslanders op 10 juni. Beide interlands worden gespeeld in De Kuip in Rotterdam.

Eén dag na de wedstrijd tegen IJsland reist de selectie van Oranje af naar Duitsland voor het EK. Nederland speelt op zondag 16 juni zijn eerste EK-wedstrijd in Hamburg tegen of Polen, of Estland, of Finland of Wales (een van die landen plaatst zich via de play-offs in maart).

De oefenreeks richting het EK begint op 22 maart tegen Schotland in Amsterdam en daarop volgt op 26 maart de confrontatie met Duitsland in Frankfurt.

Canada één keer eerder tegenstander van Oranje

Eén keer eerder was Canada de tegenstander van het Nederlands elftal. Dat was in de aanloop naar het WK van 1994. Met captain Ronald Koeman won Oranje op 12 juni van dat jaar in Toronto met 3-0. Dennis Bergkamp, Marc Overmars en Frank Rijkaard scoorden.

IJsland strijdt in maart nog met Israël, Oekraïne en Bosnië en Herzegovina om een EK-ticket via de play-offs. De teams speelden twaalf keer tegen elkaar. Oranje won negen keer, eenmaal eindigde het duel onbeslist en twee keer won IJsland, de laatste twee keer in 2014 (2-0) en 2015 (0-1).