Horner ontkent op non-actief zetten teamlid niet en zegt dat Verstappen contract uitdient

Red Bull-teambaas Christian Horner wil niet bevestigen of het teamlid dat klachten over grensoverschrijdend gedrag tegen hem indiende op non-actief is gesteld. De BBC en De Telegraaf maakte daar eerder vandaag melding van.

Horner ging op dat nieuws in op een persconferentie in Jeddah, waar deze week de Grand Prix van Saudi-Arabië wordt gereden. "Ik kan geen commentaar geven over iets wat vertrouwelijk is, dus daarover kan ik niks zeggen."

De klachten van de werknemer werden door Red Bull onderzocht en Horner werd vrijgepleit. Vorige week werd vermeend appverkeer tussen het teamlid en Horner naar journalisten en leidinggevende figuren uit de F1 gelekt.

Horner wil er niet lang meer stil bij staan. "Er is natuurlijk veel gezegd en geschreven, maar de aantijgingen zijn van tafel. Het is nu tijd om een streep te trekken. We zijn hier als F1-team en we willen racen. Daar moeten de schijnwerpers op gericht zijn."

Gesprek met Jos Verstappen

Vorige week was Jos Verstappen kritisch over de situatie rondom Horner. Hij zei te vrezen dat het team door de onrust uit elkaar zou kunnen vallen. Daarop volgden geruchten over een eventuele transfer van Max Verstappen naar Mercedes.

"Max zal zijn contract (dat tot 2028 loopt, red.) uitdienen", zei Horner donderdagmiddag. "Hij heeft veel bij ons bereikt, heeft het naar zijn zin en die 55 zeges van hem zijn allemaal met ons behaald. Daar wil je mee door."

Horner zegt contact met Jos Verstappen te hebben gehad. "Ik heb hem na de grand prix gesproken en hem gefeliciteerd met de zege van zijn zoon. We hebben een gezamenlijk belang. We willen allebei dat hij in de beste auto en bij het beste team zit."