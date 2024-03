Wees voorbereid: als lng-tankers niet meer varen, moeten we alternatief hebben

Duurzame energie versnellen en tegelijk de optie houden om zelf olie en gas te winnen. Het lijkt strijdig met elkaar, maar Nederland en Europa zouden er goed aan doen als we onze veiligheid willen versterken, zeggen experts tegen de NOS.

Die veiligheid is in het geding, en de samenleving moet het onverwachte gaan verwachten, waarschuwde NAVO-admiraal Rob Bauer in januari. Zo'n onverwachte gebeurtenis vond 26 september 2022 plaats, toen de Nord Stream-pijpleiding werd opgeblazen. Wat als dat zou gebeuren op de bodem van de Noordzee? Daar stroomt gas vanuit Noorwegen, vorig jaar 30 procent van de Europese vraag.

Een nog groter aandeel, 42 procent, bereikt Europa inmiddels per schip, als vloeibaar gas (lng). "Ook in de lng-handel bestaan knelpunten, waar de doorvoer kan worden lamgelegd", waarschuwt energie-expert Jilles van den Beukel, van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). "Zoals de Straat van Hormuz."

Die zeestraat vormt het smalle eindpunt van de Perzische Golf, tussen Oman en Iran. In geval van oorlog vormen tankschepen er een makkelijke prooi. Dan stopt niet alleen de toevoer van lng uit Qatar, maar ook olie uit Koeweit, de Emiraten, Irak en Saudi-Arabië. Dat speelt nu al bij een ander tankerknelpunt in het Midden-Oosten: de Rode Zee. Door aanvallen op schepen door de aan Iran gelieerde Houthi-rebellen varen er 70 procent minder lng-tankers via die snelste route naar Europa.