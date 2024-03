Oproep aan Tweede Kamer: geef duidelijkheid over toekomst Nationaal Groeifonds

Nederlandse belangenorganisaties en bedrijven zijn bezorgd dat het uitstellen van de vierde ronde van investeringen vanuit het Nationaal Groeifonds gaat leiden tot afstel. Onder partijen zijn werkgeversclub VNO-NCW, KPN en chipfabrikant NXP. Het gaat om partijen die bezig zijn met subsidieaanvragen uit dat fonds. Ze roepen de Tweede Kamer op om duidelijkheid te geven. Het gaat om een bedrag van 3,4 miljard euro.

De ondertekenaars - in totaal 32 belangenorganisaties, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen - verwijzen naar een Kamerdebat op 15 februari. Daarin zei PVV-Kamerlid Van Meetelen dat wat haar fractie betreft de op dat moment al uitgestelde vierde ronde van het Nationaal Groeifonds, uitgesteld blijft. "De PVV is van mening dat besteding van het fonds aan een nieuw kabinet is."

Minister Adriaansens stelde daarop voor om de openingstelling van deze nieuwe ronde naar achter te schuiven. In eerste instantie was het de bedoeling subsidieaanvragen vanaf 1 april konden worden ingediend. Dat wordt nu 1 juni en dan kunnen aanvragen tot met de laatste dag van het jaar worden ingediend.

Onduidelijkheid ontstaan

In de ogen van de partijen is er daarmee "onduidelijkheid ontstaan of van uitstel van de vierde ronde van het Groeifonds geen afstel komt". Zij dringen er bij de Kamer op aan om ruim voor 1 juni duidelijkheid te verschaffen: "de innovatiemotor van Nederland kan niet tijdelijk stil worden gezet."

De briefschrijvers stellen dat met het Groeifonds nationale investeringen in innovatie "eindelijk weer zijn gestegen" en dat dit "hard nodig was, aangezien Nederlandse investeringen achterbleven ten opzichte van omringende landen". Daarbij wordt de Tweede Kamer ook opgeroepen om stabiel beleid te voeren, zeker in afwezigheid van een nieuw kabinet.

Het Nationaal Groeifonds werd in 2020 aangekondigd door het toenmalige kabinet. Met als doel om over een periode van vier jaar - 2021 tot en met 2025 - 20 miljard euro te investeren in projecten die de Nederlandse economie op lange termijn moeten versterken. Het geld gaat naar heel verschillende projecten, zo bleek ook bij de derde ronde. Van circulaire zonnepanelen tot het vernieuwen van opleidingen in de zorg.

Vestigingsklimaat

De oproep aan de Tweede Kamer komt in een week dat er veel aandacht is voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Gisteren bleek dat het kabinet een werkgroep heeft opgezet om ervoor te zorgen dat chipmachinemaker ASML in Nederland blijft groeien; het bedrijf waarschuwt dat als de omstandigheden niet verbeteren het nadrukkelijk over de landsgrenzen gaat kijken.

Daar kwam vandaag baggeraar Boskalis bij. Het bedrijf breidt uit in Abu Dhabi en de topman zei vanochtend dat de kans dat het volledig uit Nederland vertrekt steeds groter wordt.