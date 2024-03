Olav Kooij heeft in Parijs-Nice zijn tweede etappezege geboekt. De voor Visma uitkomende Zuid-Hollander bleef in de vijfde rit in de massasprint Mads Pedersen en Pascal Ackermann een fietslengte voor.

In de 193,5 kilometer lange rit naar Sisteron, met daarin vier klimmetjes van de derde categorie, werden Pascal Eenkhoorn en de rest van zijn zes renners sterke vroege vluchtgroep in de slotfase ingerekend.

Pedersen probeerde op acht kilometer van de meet tevergeefs de snellere Kooij te lossen op een steil klimmetje. In de sprint, zonder de tijdens de etappe afgestapte Fabio Jakobsen, Arvid de Kleijn (winnaar van de tweede etappe) en Kaden Groves, vloog de even opgesloten Kooij met hoge snelheid over iedereen heen.

Vrijdag gaat de Franse etappewedstrijd, die duurt tot en met zondag, verder met een heuvelrit.