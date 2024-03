Israëlische actiegroep met hulptruck voor Gaza moet omkeren bij grens

Een Israëlische actiegroep is met een vrachtwagen met hulpgoederen richting de grens met Gaza gereden. De beweging, die bestaat uit Joodse en Palestijnse Israëliërs, zegt voedsel te brengen naar de afgesloten enclave. Maar de activisten zijn weggestuurd bij de grensovergang van Kerem Shalom, meldt krant Haaretz.

De actie was een protest tegen het ernstige tekort aan humanitaire hulp dat Gaza bereikt. Actiegroep Standing Together beweert dat Israël een "officieel beleid van verhongering" hanteert. De Israëlische regering ontkent die aantijging. Zuid-Afrika heeft opnieuw aan de bel getrokken bij het Internationaal Gerechtshof om actie te ondernemen tegen de groeiende humanitaire crisis in Gaza.

'We blijven aandringen'

Op sociale media heeft de Israëlische actiegroep Standing Together video's en foto's van het provisorische hulpkonvooi gedeeld. Daarop is een vrachtwagen te zien die begeleid wordt door auto's met paarse vlaggetjes, de kleur van de organisatie. "We geven niet op en blijven aandringen op noodhulp voor Gazanen die honger lijden", zegt een van hen.