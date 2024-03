'Onveilig sportklimaat en machtsmisbruik bij gewichthefbond'

In een vernietigend rapport heeft onderzoeksbureau Integis een reeks van misstanden en wanbestuur bij de Nederlandse Gewichthefbond aan het licht gebracht. Voorzitter van de bond, Eric Jan Kwekkeboom, spreekt alle aantijgingen tegen. Dat schrijft Trouw.

Volgens het dagblad is er de afgelopen jaren sprake geweest van meerdere misstanden bij de Nederlands Gewichthefbond (NGB). Sportkoepel NOC*NSF verwijt de bond onder andere machtsmisbruik, financiële belangenverstrengeling, verbale dreiging en een onveilig sportklimaat.

Dit blijkt uit een vertrouwelijke brief die door NOC*NSF naar de NGB is gestuurd. De sportkoepel heeft na een aantal meldingen een onafhankelijk onderzoek laten doen door forensisch bureau Integis. De brief met daarin de conclusies is in handen van Trouw.

Zorgwekkende signalen

NOC*NSF spreekt in die brief van "zorgwekkende signalen". Zo had NGB-voorzitter Kwekkeboom door zijn oude rol als vertrouwenspersoon toegang tot alle vertrouwelijke documenten en daarmee inzage in klachten die over hem waren binnengekomen.

Binnen de bond heerste de afgelopen jaren een angstcultuur, blijkt uit het onderzoek. De bond dreigde met uitsluiting en maatregelen wanneer niet aan de voorwaarden van de bond werd voldaan.

Het onderzoeksbureau bevestigt met de conclusies een wanhoopskreet die al in 2019 namens zes atleten naar de bond is gestuurd. Daarin schrijven zij: "Niemand durft zich echt uit te spreken, we zijn bang om uitgesloten te worden van internationale wedstrijden". Sindsdien veranderde er niets.