Dubbelslag Milan in vierde Tirreno-rit, die voor Abrahamsen 100 meter te lang is

Jonathan Milan heeft de vierde rit in Tirreno-Adriatico op zijn naam gebracht. De Italiaan van Lidl-Trek, die na zijn dagzege in de Ronde van Valencia zijn tweede overwinning van het seizoen boekte, was na 207 kilometer de snelste in de massasprint en nam de leiderstrui over van de Spanjaard Juan Ayuso van UAE.

Jonas Abrahamsen (Uno-X) mocht tot op 100 meter van de finish nog geloven in een dagsucces. De Noor, de laatst overgebleven vluchter van een groep van zes coureurs, werd echter in extremis gepasseerd door de sprinters en kwam uiteindelijk als achtste over de meet.

Lekke band

De finale over een glooiend parcours was te lastig voor de sprinters Tim Merlier en Mark Cavendish. De 23-jarige Milan, die derde was geworden in de openingstijdrit en tweede in de derde etappe, bleef met een krachtige sprint Jasper Philipsen en Corbin Strong voor.

Milan had op de enige serieuze beklimming van de dag te kampen gehad met een lekke band. "Het was niet makkelijk om terug te keren in het peloton, maar mijn teamgenoten hebben me daar op de beste manier bij geholpen. Daar moet ik ze echt voor bedanken. Deze zege betekent veel voor me."

De Tirreno-Adriatica, die morgen verder gaat met een heuvelrit, duurt tot en met zondag.