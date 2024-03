Uit een rondgang van RTV Drenthe blijkt dat steeds meer Drentse gemeenten kijken naar versoepelingen in het splitsingsbeleid. Onder meer Midden-Drenthe, Coevorden en Westerveld onderzoeken of ze woningsplitsingen vaker kunnen toestaan.

Want juist de plattelandsgemeenten lenen zich daar goed voor, zegt wethouder Rieja Raven van gemeente Midden-Drenthe. "In onze gemeente staan grote woningen. Vaak zijn dat voormalige boerderijen waar je prima met meerdere huishoudens kunt wonen."

In Midden-Drenthe gaat gekeken worden of splitsen in méér dan twee woningen mogelijk is, bijvoorbeeld door ook toe te staan dat schuren worden omgebouwd. En er wordt onderzocht of het opdelen van huizen ook in dorpen kan, niet alleen buiten de bebouwde kom zoals nu het beleid is.

Ook kleinere huizen splitsen

In de gemeente Westerveld werden de afgelopen drie jaar vijftien initiatieven goedgekeurd, maar dat hadden er volgens een woordvoerder meer kunnen zijn. Westerveld gaat daarom de komende tijd in gesprek met experts, zoals bouwbedrijven en architecten. In april wil het gemeentebestuur een conceptplan klaar hebben.

Ook andere gemeenten in Drenthe houden de eisen en regels tegen het licht. Zo bracht de gemeente Noordenveld de eis dat een huis een minimale oppervlakte van 1000 vierkante meter moest hebben om te kunnen splitsen terug naar 110 m2.

Gratis

De gemeente Bergen, in Noord-Holland, nam drie jaar geleden al een drastische maatregel: daar is de vergunning voor het splitsen van woningen gratis. Normaal betaal je voor zo'n procedure grofweg tussen de 2000 en 10.000 euro. Door die kosten op zich te nemen, hoopte de gemeente dat meer huiseigenaren hun huis zouden opdelen. Dat gebeurt weinig.

In 2020, voordat de vergunning gratis werd gemaakt, waren er twee woningsplitsingen. In de jaren 2021 tot en met 2023 waren dat er iets meer: tussen de vijf en zeven per jaar.

Een lichte stijging, maar niet zoveel als in eerste instantie werd verwacht. Toenmalig wethouder Valkering hoopte in 2021 dat er door de prikkel jaarlijks 25 tot 50 woningen gesplitst zouden worden.