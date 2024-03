Verstappen rijdt snelste ronde in eerste training voor de GP van Saudi-Arabië

Verstappen ging woensdag met enige tegenzin in op de commotie rond teambaas Christian Horner, in opspraak geraakt wegens beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, overheerst alles.

"Ik praat liever over de geweldige auto die we hebben gebouwd, maar de afgelopen dagen lijkt niemand geïnteresseerd in de RB20", verzuchtte de 26-jarige Nederlander.

Vandaag meldden de BBC en De Telegraaf dat het teamlid dat klachten tegen Horner indiende op non-actief is gesteld. Om 16.30 uur zit Horner met een aantal andere teambazen in een persconferentie.

Verstappen won de eerste race van het seizoen in Bahrein met overmacht. De tweede vrije training is vandaag om 18.00 uur.