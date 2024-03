Verstappen is in tweede vrije training langzamer dan Alonso en Russell

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Saudi-Arabië de derde tijd neergezet. Hij was drie tienden van een seconde moeten trager dan de snelste coureur, Fernando Alonso (Aston Martin). Ook George Russell (Mercedes) was iets sneller.

In de eerste vrije training in Jeddah donderdag was de Nederlander nog de snelste.

In de tweede vrije training, die in de avond werd gereden, was er weinig spektakel. Er was wel een opvallend moment tussen Lewis Hamilton (Mercedes) en Logan Sargeant (Williams).

Hamilton leek niet door te hebben dat de Amerikaan achter hem reed, waardoor hij Sargeant ophield. Dat leverde een gevaarlijke situatie op, waardoor Hamilton zich na de vrije training moest melden bij de stewards.

Het was sowieso geen fijne vrije training voor de Engelsman die geen grip had op de achterkant van zijn wagen.

Verstappen klaagde eerder ook

Verstappen klaagde in de eerste vrije training ook over zijn auto. Hij gaf aan dat de RB20 zo nu en dan over de baan hobbelde. Op de rode band was de inwoner van Monaco wel de snelste.