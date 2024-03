Heijnen nog één zege verwijderd van olympisch bokstoernooi Parijs

Chelsey Heijnen heeft nog één zege nodig voor een olympisch ticket. De 24-jarige Nederlandse boksster, uitkomend in de klasse tot 60 kilogram, plaatste zich met een overwinning op Oh Yeon-ji voor de halve finales van het kwalificatietoernooi in het Italiaanse Busto Arsizio.

Als Heijnen zaterdag in de halve finale wint van de Slowaakse Miroslava Jedinakova is ze zeker van de Olympische Spelen van Parijs komende zomer. Als ze verliest, volgt er nog een herkansing.

Er liggen in de klasse van Heijnen drie startbewijzen klaar voor het bokstoernooi in Parijs van komende zomer.

Van der Toorn wint eerste partij

Maud van der Toorn won in de eerste ronde in de klasse tot 57 kilogram van Chahira Selmouni uit Algerije. De Nederlandse tiener moet bij de beste twee eindigen voor een plek op de Spelen.

Luna Beeloo en Gradus Kraus komen vrijdag voor het eerst in actie. Tony Jas is al uitgeschakeld.